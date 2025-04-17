Bakan Tunç: Boykot Çağrıları Ekonomiye Zarar Verir

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda konuşan Tunç, Kocaeli'nin Türkiye ekonomisi için öneminden bahsetti.

Ticaret ve Sözleşme Hukuku Sempozyumu

Tunç, sempozyumda ticaret ve sözleşme hukuku kapsamında karşılaşılan sorunlara çözüm arayışlarının, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tartışılacağı oturumların yapılacağını, bu konulardaki görüş ve düşüncelerin kendileri için değerli olduğunu söyledi. Adaletin sağlanabilmesi için hukuk devleti ilkesine dayalı, bağımsız ve tarafsız yargıya, donanımlı hukuk insanlarına, uygun fiziki ve teknolojik altyapıya ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren mevzuata ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tunç, adalet hizmetlerinde fiziki mekanlarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

Hukuk Güvenliği ve Yatırımlar

Tunç, son 23 yılda Türkiye'nin temel kanunlarını çağın ihtiyaçlarına uygun yenileyip anayasal reformlarla hak arama yollarını genişlettiklerini, dezavantajlı kesimleri güçlendiren düzenlemeler yaptıklarını, yargı birliğini sağlayarak ve yüksek yargı kurumlarını yeniden yapılandırarak hukuk devleti ilkesini önemli ölçüde güçlendirdiklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde dünya sıralamasında geride olduğunu söyleyenler, Türkiye'ye haksızlık yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Basın Özgürlüğü ve Hukuk Güvenliği

Masa başında düzenlenmiş, herhangi bir objektif kritere dayanmayan, belli ideolojiye sahip kişilerden görüşler alınarak oluşturulmuş yanlı listelerle ülkenin o sıralamada olduğunu söylemenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve yargıya büyük haksızlık olduğunu dile getiren Tunç, şöyle devam etti:"Yine basın özgürlüğü endekslerinde Türkiye'yi İsrail'in daha gerisinde göstermek mümkün mü?" diye sordu ve basın özgürlüğüne yönelik eleştirilerde bulundu.

Yolsuzluk Soruşturmaları ve Yargı Bağımsızlığı

Tunç, bugün yargının, milli iradeye ve demokrasiye saygı duyan, darbecilere karşı milletle hareket eden, insan haklarını savunan yapıya kavuşarak dünyaya örnek hale geldiğinin altını çizerek , "Hukuk güvenliği olmasa yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelebilir miydi?" diye konuştu.

2002 yılına kadar 80 yıl boyunca ülkemize gelen yabancı yatırım, doğrudan yabancı sermaye tutarı 15 milyar dolar.

2002'den bugüne 23 yılda 273 milyar dolar yabancı sermaye yatırımı gelmiş.

Bakan Tunç, son günlerde özellikle yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturmalar üzerinden yargının hedef alınmasını üzülerek takip ettiklerini belirterek, "Henüz deliller ortaya konulmadan, yargılamalar tamamlanmadan, peşin hükümlerle birilerinin suçsuz ilan edilmesi ya da mahkum edilmesi hukukla ve hukuk devletiyle asla bağdaşmaz. Masumiyet karinesine önem veriyoruz." diye konuştu.

Boykot Çağrıları ve Ekonomik Etkileri

Tunç, "Özellikle yargı mensuplarını bu konuda tehdit etmek, yargıyı karalamaya yönelik beyanlarda bulunmak, sokak, boykot çağrısı yapmak doğru değil. Burada hep beraber yargı sürecini beklemek durumundayız." dedi. İş adamlarımız ve özellikle iş dünyamız, esnafımız gördü ki bu boykot çağrısına milletimiz itibar etmedi.Hesap verilebilirliğin, şeffaflığın, kamu kaynaklarının çarçur edilmesini önlemeye yönelik yargının tutumunun takdir edilmesi ve saygı duyulması gereken bir tavır olduğunu belirten Tunç, şöyle devam etti:"Kamu kaynakları, hepimizin, tüyü bitmemiş yetimin hakkı, çarçur edilirken yargının buna sessiz kalmasını beklemek hukuk devletinde ve demokraside mümkün müdür?" Elbette yargı yolsuzluk yapandan da hukuka aykırı davranandan da hesap soracaktır. Yapılan budur. Aksi takdirde her şey layüsel olur. Herkes istediğini yapmaya kalkışır."

Adalet Hizmetleri ve Reformlar

Yargının adil ve hızlı karar verebilmesiyle ilgili tedbirleri almaya devam ettiklerini dile getiren Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak'ta açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 264 hedef olduğunu anımsattı. Yeni adliye binalarının projelerinin devam ettiği, yatırım programındaki 64 adliye binasından birinin de Kocaeli Adliyesi olduğu bilgisini paylaştı. İnsan kaynağını daha etkin hale getirmek için çalışmalar yaptıklarına işaret eden Tunç, son 2 yılda 3 bin 369 hakim ve savcının sisteme katıldığını ve sayının 25 bin 695'e ulaştığını belirtti.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini de devreye koyduklarına işaret ederek,"Son 12 yılda, uygulama başladığından itibaren 7,5 milyon uyuşmazlık arabulucuların önüne gitmiş. Bunun 4,5 milyonu anlaşmayla sonuçlanmış." ifadelerini kullandı. İhtisas mahkemeleri sayısının 2 bin 199'a ulaştığını aktaran Tunç.Bakan Tunç, daha sonra Kocaeli Valiliğini, Büyükşehir Belediyesini ve Kocaeli Adliyesini ziyaret etti.