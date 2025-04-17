TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı azaltılacak

MB'nin 'faiz artışı' kararına uzmanlar ne dedi?
MB'nin 'faiz artışı' kararına uzmanlar ne dedi?
Faizsiz 75.000 TL Nakit Fırsatını Kaçırma!
Faizsiz 75.000 TL Nakit Fırsatını Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı
Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşacağız
Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı İçin Belgeler Erişime Açıldı
Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı İçin Belgeler Erişime Açıldı
Merkez Bankası Faizleri Yükseltti
Merkez Bankası Faizleri Yükseltti
Bahçeli: Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir
Bahçeli: Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir
Adalet Bakanı Tunç: Gündemimizde af söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Gündemimizde af söz konusu değil
MSB'den Yunanistan'ın Deniz Planlamasına Eleştiri
MSB'den Yunanistan'ın Deniz Planlamasına Eleştiri
MEB 'Ailem' Dizisi İçin Öğretmenlerin Önerilerini Alacak
MEB 'Ailem' Dizisi İçin Öğretmenlerin Önerilerini Alacak
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 uçak aynı anda kalkış yaptı
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 uçak aynı anda kalkış yaptı
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Olumlu Açıklama
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Olumlu Açıklama
Adalet Bakanı ve DEM Parti Görüşmesi Ertelendi
Adalet Bakanı ve DEM Parti Görüşmesi Ertelendi
Lahmacunda Eşek Eti, Acukada Kanserojen Boya Çıktı
Lahmacunda Eşek Eti, Acukada Kanserojen Boya Çıktı
Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu
Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu
Ankara'da Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu
Ankara'da Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve 12 Belediye Çalışanına Gözaltı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve 12 Belediye Çalışanına Gözaltı
Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi İçin Kritik Uyarı
Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi İçin Kritik Uyarı
Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de
Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de
Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatında Büyük Artış
Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatında Büyük Artış
Benzin Zammı Tabelaya Yansıdı
Benzin Zammı Tabelaya Yansıdı
MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı
MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı
DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı
DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı
Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor
Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor
Konut satış rakamları açıklandı: İşte en çok konut satılan iller
Konut satış rakamları açıklandı: İşte en çok konut satılan iller
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
Ana sayfaHaberler Spor

TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı azaltılacak

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 16:08, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 16:09
Yazdır
TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı azaltılacak

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün bir toplantı gerçekleştiren TFF, 139 olan profesyonel takım sayısının 3 yıl içerisinde 120'ye düşürüleceğini bildirdi.

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbol liglerindeki takım sayısı, 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynanırken; COVID-19 salgını nedeniyle Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebiyle sezon sonunda küme düşme uygulanmamıştır. 2020-21 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145'e çıkmıştır.

2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır.

Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve halihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, aşağıdaki görselde sezonlara göre belirtilen düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber