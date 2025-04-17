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Öğretmenden öğrenciye 'başörtüsü mobbingi' iddiası

Samsun'da bir veli, kızının başörtüsü taktığı gerekçesiyle sınıf öğretmeni tarafından 'mobbing' ve 'ayrımcılığa' maruz kaldığını iddia ederek, CİMER'e şikayette bulundu. Olay sonrası öğretmen ve veli arasında okulda yaşanan tartışma darp iddialarıyla karakola taşındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 17:10, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 17:10
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Öğretmenden öğrenciye 'başörtüsü mobbingi' iddiası

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu'nda meydana geldi. Elif Özdemir Söyler isimli veli, 4. sınıf öğrencisi kızı E.A. Söyler'in başörtüsü takmasından dolayı sınıf öğretmeni S.Y. tarafından ayrımcı tutumlara maruz kaldığını öne sürdü. Veli, öğretmen hakkında birçok kez CİMER'e şikayet dilekçesi gönderdi.

"Kadın gibi görünüyorsunuz" sözleri iddiaya girdi

Elif Özdemir Söyler, 28 Ekim 2024 tarihli şikayet dilekçesinde, "Kızım okulda öğrenim süresi içinde kapanmaya karar verdi. Okula başörtülü gittiğinde öğretmeni S.Y., 'Böyle kafanıza göre kapanamazsınız! Burası Kur'an kursu değil! Şuna bak kadın gibi görünüyorsunuz!' şeklinde ifadeler kullandı. Diğer öğrenciler de bu sözlerden etkilenerek, başörtülü arkadaşlarına 'kadın gibisin', 'Suriyeli', 'Afganlı' gibi söylemlerle alay etmeye başladı" iddiasında bulundu.

Darp iddialarıyla karakolluk oldular

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma devam ederken, 15 Nisan 2025'te veli ve öğretmen okulda karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginliğin ardından iki taraf da birbirlerinden 'darp' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Veli Elif Özdemir Söyler, karakolda verdiği ifadede öğretmenin kendisini iteklediğini ve çıkan arbedede yüzünde çizik ve kızarıklık oluştuğunu belirtirken, "Ben ona vurmadım, o da bana vurmadı. Tehdit veya hakaret de olmadı" diye konuştu.

Öğrenciden ayrımcılık iddiası

Öğrenci E.A. Söyler de ifadesinde öğretmeninin kendilerine, "Burası imam hatip mi? Kapanamazsınız" dediğini belirterek, "Sınıfta parmak kaldırdım ama bana söz hakkı vermedi. Sonra başka arkadaşım parmak kaldırınca ona verdi. Bu ayrımın başörtümden dolayı olduğunu düşünüyorum" dedi. Öğrenci ayrıca, CİMER'e yapılan şikayet sonrası gelen müfettişler ile ilgili olarak öğretmenin kapalı öğrencilerle baskı kurmaya çalıştığını iddia etti.

Sendikalardan eylem, veliden tepki

Olay sonrası bazı sendikalar okul önünde 'öğretmene darp' iddiasıyla eylem düzenlerken, veli Elif Özdemir Söyler de açıklamada bulundu. Söyler, "Bu başörtüsü düşmanlığı hala ülkemizde yaşanıyor. Biz müslüman bir ülke olarak bu hakaretlere maruz kalmak istemiyoruz. Herkes inancını özgürce yaşayabilmeli. Öğretmenin ceza almasını ve eğitimine bu şekilde devam etmemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başörtüsü konusundaki şikayet üzerine başlatılan idari soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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