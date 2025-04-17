Kullandığı motosiklet devrilen astsubay yaşamını yitirdi

Mücahit Beyhan'ın (25) kullandığı motosiklet, gece saatlerinde Siirt-Tillo çevre yolunda kontrolden çıkarak devrilmiş, ağır yaralanan Beyhan, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Murat İlhan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri ve Beyhan'ın silah arkadaşları katıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende, Beyhan'ın cenazesi, Müftülük görevlisince okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere Bursa'ya uğurlandı.

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