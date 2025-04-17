Kamu Birliği Konfederasyonu Şehitleri Dualarla Andı

Anma programında konuşan Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, "Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza borçluyuz. Ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz," ifadeleriyle duygularını dile getirdi.



Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu da, "Aziz şehitlerimizi sadece belirli bir tarihte değil, her anımızda, her nefesimizde minnetle anıyor ve hatırlıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak, bizlere düşen en büyük sorumluluktur," dedi.



Kamu Birliği Konfederasyonu'nun bu anlamlı ziyareti, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, milletimizin şehitlerine olan vefa borcunu bir kez daha hatırlattı.