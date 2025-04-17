Kamu Birliği Konfederasyonu Şehitleri Dualarla Andı
Kamu Birliği Konfederasyonu , 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında Ankara Cebeci Askeri Mezarlığı'nda anlamlı bir anma programı gerçekleştirdi. Vatan, bayrak ve ezan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edilerek, karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.
Anma programında konuşan Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay
Cengiz, "Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu gözlerini kırpmadan
şehadete yürüyen kahramanlarımıza borçluyuz. Ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz,"
ifadeleriyle duygularını dile getirdi.
Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu da,
"Aziz şehitlerimizi sadece belirli bir tarihte değil, her anımızda, her nefesimizde
minnetle anıyor ve hatırlıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak, bizlere düşen
en büyük sorumluluktur," dedi.
Kamu Birliği Konfederasyonu'nun bu anlamlı ziyareti, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, milletimizin şehitlerine olan vefa borcunu bir kez daha hatırlattı.