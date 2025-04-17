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Özel Halk Otobüsçülerinden İBB'ye Ödeme Tepkisi

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödemelerini zamanında alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 17:33, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 17:37
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Özel Halk Otobüsçülerinden İBB'ye Ödeme Tepkisi

İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde bir araya gelen özel halk otobüsü sahipleri, "Aynı yolu sürüyoruz, eşit muamele istiyoruz", "Ekrem Başkan esnaf çaresiz kaldı" ve "İETT'nin araçları yolda kalıyor, fatura halk otobüsçüsüne kesiliyor" yazılı pankartlar açıp, slogan attı. Burada grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü avukat Erhan Güneş, özel halk otobüsü esnafı olarak daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Ödeme Sorunları ve Görüşmeler

İBB yetkilileriyle geçen sene 15 Mayıs'tan bu yana 4 defa görüştüklerini ve bu görüşmelerde verilen hiçbir sözün tutulmadığını dile getiren Güneş, "Her seferinde bizi farklı oyalama politikalarıyla oyalamışlardır. Önce bizlere şunu dediler. 'Seçim bitsin ödemeleriniz yapılacak.', 'İBB'ye ait mülkiyetler var, satılacak, ödemenizi yapacağız.', 'Taksi ihalesi var, yapılacak, ödemenizi yapacağız.' Bizi bu şekilde oyaladılar. Şu an içeride 3 bin 41 aracın 6 milyar lira alacağı var. Her aracın 2 milyona yakın alacağı içeride bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

İETT'nin Psikolojik Baskısı

İETT'nin kendilerine psikolojik baskı yaptığını savunan Güneş, "Biz hakkımızı istediğimizde, Saraçhane'ye geldiğimizde İETT Genel Müdürlüğü bizi mobbingle tehdit ediyor. Ruhsatlarımızı iptal etmekle tehdit ediyor." diye konuştu. Güneş, "İBB bizim ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde biz sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kendi kişisel POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul Kartı kullanmayın. Ulaşımın durmaması için ödemeleri bizim kişisel pos cihazlarımıza yapınız. Biz sizi mağdur etmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.Özel halk otobüsü şoförü İsmail Çağla ise esnafın 5,5 aydır alacaklarını alamadığını belirterek, "Buradan arkadaşlarımdan izin alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine şöyle bir teklifte bulunuyorum. Siz bu parayı ödeyemiyorsanız, verdiğiniz bedava kartları kaldırın bu işi bize devredin." dedi.

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