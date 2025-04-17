Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti
Konya'nın Karatay ilçesinde, 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 18:04, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 18:06
Muhammet K. (18) idaresindeki 42 AZY 760 plakalı otomobil, Karakayış Caddesi'nde okuldan evlerine dönen K.T.K. (13) ile F.Ö'ye (13) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri K.T.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan F.Ö. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Muhammet K. gözaltına alındı.