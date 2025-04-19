Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrolarının güncellenmesi yapılacak

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersleri belirleyen "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgede 43 alanda değişiklik yapıldı. "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri" adında yeni bir alan eklendi. Bu değişikliklerle öğretmen atamaya esas alan sayısı 97'e yükseldi. Ayrıca Bazı Derslerin Hangi Alan Öğretmenleri Tarafından Okutulacağına İlişkin Açıklamalar kısmında değişiklik yapılarak; Fütüvvet, İş ve Beceri Uygulamaları, Ahilik Kültürü ve Girişimcilik olmak üzere 3 yeni ders daha eklendi.

Bu konudaki detaylı haberimiz aşağıdadır.

Bu değişikliklere istinaden;

Milli Eğitim Bakanlığı Norm kadro fazlası atamalarını iptal etmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 15.04.2025 tarih ve 30663874 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulundu;

"Nisan 2025 tarih ve 2809 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulunun 12.03.2025 tarihli ve 1 sayılı Kararıyla 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararının "Öğretmenlik Alanları. Atama ve Ders Okutma Esasları" ile eki çizelgesinde yer alan atamaya esas olan alanların bazılarında alanların dalların birleştirilmesi, eklenmesi, kapatılması veya farklı alana ayrıştırılması hususunda değişiklik yapılmıştır.

Anılan Karar değişikliği nedeniyle ilgi Makam Olum çerçevesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrolarının güncellenmesi yapılacaktır.

Söz konusu güncelleme işlemleri için MEBBİS veri tabanındaki "Norm Kadro Modülü" içinde yer alan "Norm Bilgileri Veri Giriş" ekranı il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere illerin MEBBİS yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır.

Bu çerçevede eğitim kurumu müdürlüklerince ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince 17.01.2025-21.04.2025 talihleri arasında veri girişi /kontrol işlemleri yapılacaktır."

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR