Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağan seçimli genel kurulun 11 Mayıs tarihinde yapılacağını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 18:29, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 18:30
Serdal Adalı, TRT Spor kanalında konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.
Adalı, kulübün seçim tarihini belirlediklerini dile getirerek, "Seçim tarihini 11 Mayıs olarak belirledik. Geçen gün divanda da söyledim. 11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliğinden çıkacağız." diye konuştu.