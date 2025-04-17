İnşaatta düşerek yaralanan stajyer öğrenci hayatını kaybetti

Çırak'ın, özel bir lisenin elektrik elektronik bölümünde son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

17 yaşındaki lise öğrencisi Necip Fazıl Çırak, stajyeri olduğu firmanın elektrik işlerini yaptığı Çakırlar Korusu Mahallesi Şehit Nevzat Sokak'taki inşaatta seyyar merdivenle çalıştığı sırada ikinci kattan birinci kata düştü.

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