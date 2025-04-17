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İnşaatta düşerek yaralanan stajyer öğrenci hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde çalıştığı inşaatta düşerek yaralanan stajyer öğrenci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 18:35, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 18:35
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İnşaatta düşerek yaralanan stajyer öğrenci hayatını kaybetti

17 yaşındaki lise öğrencisi Necip Fazıl Çırak, stajyeri olduğu firmanın elektrik işlerini yaptığı Çakırlar Korusu Mahallesi Şehit Nevzat Sokak'taki inşaatta seyyar merdivenle çalıştığı sırada ikinci kattan birinci kata düştü.

İhbar üzerine inşaata polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ambulansla Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan genç kurtarılamadı.

Çırak'ın, özel bir lisenin elektrik elektronik bölümünde son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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