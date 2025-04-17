Yol kavgasında kendi sopasıyla dayak yedi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin araya girmesiyle olay yatıştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vali Ozan Caddesi'nde otomobil otomobil ile tanker sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışması çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada tanker sürücüsü, eline aldığı sopanın otomobil sürücüsünün eline geçmesi üzerine dayak yedi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonra erdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net