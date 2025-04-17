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Otomobilin çarptığı 3 bisikletliden biri hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletliden biri hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 19:39, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 19:40
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Otomobilin çarptığı 3 bisikletliden biri hayatını kaybetti

Fethiye-Muğla kara yolunda Ali T. (70) idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, Göcek mevkisinde aynı istikamette giden bisikletlilere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Alkan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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