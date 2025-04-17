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Bakan Göktaş: Ülkemizde annelik ve babalık yaklaşımları değişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı kapsamında pek çok özel çalışma başlattık. Doğurganlık, Annelik ve Babalık Fikrine İlişkin Değişimin İncelenmesi Araştırması'nı gerçekleştirdik. Bu araştırma, ülkemizde annelik, babalık ve çocuk sahibi olma konusunda yaklaşımların değiştiğini bizlere gösterdi" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 20:10, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 20:10
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Bakan Göktaş: Ülkemizde annelik ve babalık yaklaşımları değişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Kızılay ile Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 'Çevrim İçi Aile Akademisi' adlı 8 haftalık eğitim programının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Emine Özmete ile çok sayıda öğrenci ve davetli de katıldı.

'KADINLARI HAYATIN HER ALANINDA DESTEKLEMEYE YÖNELİK PROJELER ÖNEMLİ'

Bakan Göktaş, "Güçlü bir gelecek için ihmal edilemez en önemli değer sağlıklı ailelerdir. Bu anlamda Aile Akademisinin, aile yapısını koruma, destekleme ve geleceğe taşıma yolunda önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu akademiyle kalplere dokunan sevgi ve dayanışma iklimini büyüten kıymetli adımlar atılacak. Her bir adım ailelerimizin, toplumumuzun ve ülkemizin yarınlarını güçlü kılacak. Biliyoruz ki gelecek; bilgili, bilinçli, merhametli ailelerin, sizlerin ellerinde yükselecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi 'Aile, toplumun çelik çekirdeği, özü, nüvesi, güç kaynağıdır.' Bu anlayışla her zaman önemli sorumluluk alanlarımızdan birini ailenin korunması ve güçlendirilmesi olarak gördük. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettik. Aile Yılı kapsamında pek çok özel çalışma başlattık. Bu kapsamda kadın, çocuk, yaşlı başta olmak üzere tüm aile bireylerinin ihtiyaçlarını gözeten sosyal politikalarla aileyi her yönüyle desteklemeye devam ediyoruz. Ebeveynlerimize rehberlik etmek, yaşlılarımızın bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak adına programlar hazırlıyoruz. Kadınları hayatın her alanında desteklemeye yönelik projelere önem veriyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu aile ortamlarında büyümesi için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Ekonomi, eğitim, kültür, sanat, sağlık ve ulaşım başta olmak üzere her konuda ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi.

'FIRSATLARI, TEHDİTLERİ VE RİSKLERİ BİLİMSEL VERİLERLE ORTAYA KOYDUK'

Bakan Göktaş, yapılan araştırmalarda ebeveynlik fikrinin değiştiğinin gözlemlendiğini belirterek, "Yürüttüğümüz pek çok çalışmayı bilimsel bir zemin üzerinde hazırlıyor ve uyguluyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak, birçok araştırma projesi yürütüyoruz. Aile Danışmanlığı Hizmet Modeli Geliştirme Projesi bu çalışmalardan biridir. Bu çalışmadan elde ettiğimiz çıktılarla aile danışmanlığı hizmetimizin daha etkin, profesyonel ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağladık. Diğer taraftan medya ve dijital mecraların aile üzerinde bıraktığı olumsuz etkilere dair bir çalışmamız oldu. Bu araştırma projesi ile de dijitalleşmenin aile içi iletişim üzerindeki etkilerini tüm yönleriyle değerlendirdik. Ailelerin dijital dönüşüme verdikleri tepkileri, bu süreçte karşılaştıkları fırsatları, tehditleri ve riskleri bilimsel verilerle ortaya koyduk. Medya ve dijitalleşmenin oluşturduğu sorun alanlarını tespit ettik. Bu araştıramadan elde ettiğimiz sonuçlar, sosyal hizmetlerimize rehberlik edecek önemli bir kaynak olacak. Son olarak da, 'Doğurganlık, Annelik ve Babalık Fikrine İlişkin Değişimin İncelenmesi Araştırması'nı gerçekleştirdik. Bu araştırma, ülkemizde annelik, babalık ve çocuk sahibi olma konusunda yaklaşımların değiştiğini bizlere gösterdi. Özellikle çocuk sahibi olma eğilimlerinde 2 çocuk yeterli normundan tek çocuğa, tek çocuktan çocuksuz evliliklere geçişin olduğunu gözlemledik. Tüm bu araştırmalarla sosyal politikalarımızı, vatandaşlarımızın taleplerine ve günümüzün ihtiyaçlarına göre daha güçlü hale getireceğiz. Aile Yılı kapsamında, her yaştan bireye dokunan çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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