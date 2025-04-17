İstanbul'da Şaşırtan Görüntü! Bitişik Binanın Duvarı Yok

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın en üst katındaki dairenin iki odasının duvarı olmadığı ortaya çıktı. Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki beş katlı bina, kentsel dönüşüm projesi kapsamında alınan yıkım kararı nedeniyle iş makineleri yardımıyla yıkıldı. Yıkımı yapılan binaya bitişik beş katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin iki odasının duvarının olmadığı anlaşıldı. Dairenin bir bölümünün açıkta kaldığını görenler şaşkınlık yaşadı. Ev sahibinin odaları dairesine sonradan eklediği öğrenildi.