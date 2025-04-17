Şemsi Bayraktar: Bunca emek bir gecede yok oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in ardından zirai donun etkili olduğu Manisa'da bağlarda inceleme bulundu. Şehzadeler İlçe Ziraat Odası'na ziyarette bulunan Bayraktar, daha sonra Şehzadeler ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi'nde üzüm bağlarını inceledi. Bayraktar'a, Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Altındağ ve ilçe ziraat odaları başkanları eşlik etti.

Bayraktar'ın Basın Açıklaması

İncelemenin ardından basın açıklaması yapan Bayraktar, "Bu kadar büyük bir emek veriliyor ve bu kadar emek bir gecede yok oldu. İşte tarım böyle bir şey. Çiftçimize sahip çıkmamız lazım. Çiftçilerimizin arkasında olmamız lazım. Sulama ücretleri çok yüksek. Özellikle iklim değişikliğinin olduğu bu dönemlerde çiftçimiz zaman zaman çok fazla su kullanıyor. Çok fazla para ödüyor. Çok fazla elektrik parası ödüyor. Bunların altından kalkamıyorlar" diye konuştu.Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)-