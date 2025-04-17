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MB rezervleri son 7 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 11 Nisan haftasına ilişkin verileri, brüt rezervlerde 2,25 milyar dolarlık bir azalma yaşandığını ortaya koydu. Toplam rezervler 147,5 milyar dolarla son yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. Döviz rezervlerinde sert düşüş dikkat çekerken, altın rezervlerinde ise artış görüldü.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 22:30, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 23:45
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MB rezervleri son 7 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 11 Nisan haftasında brüt rezervlerde 2 milyar 250 milyon dolarlık azalma kaydedildi. Böylece toplam rezervler 147,5 milyar dolara gerileyerek, 6 Eylül 2024 haftasından bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu.

Verilere göre, döviz rezervleri bir önceki haftaya kıyasla yüzde 14 düşüşle 60,5 milyar dolar seviyesine geriledi. Aynı dönemde altın rezervleri yüzde 4 artış göstererek 79,5 milyar dolara ulaştı. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,1'lik düşüşle 7,56 milyar dolara indi.

Rekor seviyeye ulaşmıştı

TCMB rezervleri, 14 Şubat 2024 haftasında 173,15 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

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