New York Times: ABD, Suriye'deki 3 Üssünü Kapatıyor

New York Times gazetesi (NYT), ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki 8 askeri üssünden 3'ünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını iddia etti. Gazetenin iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD, Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor. Haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan 8 üssünden 3'ünü kapatma planı kapsamında yüzlerce askerini geri çekmeye başladığı öne sürüldü. Bu bağlamda Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının 1400'e düşürüleceği aktarıldı.

ABD Askeri Üsleri ve Geri Çekilme

Kapatılan üsler arasında Görev Destek Sitesi Yeşil Köy, M.S.S. Fırat ve diğer küçük bir tesisin ismi geçerken, askeri yetkililerin, 60 gün sonra ek kesintiler yapıp yapmayacaklarını değerlendirecekleri ifade edildi. ABD geçen yılın sonlarında, bölgedeki DEAŞ tehdidi ve ABD üslerine yapılan İran destekli milislerin saldırılarını gerekçe göstererek Suriye'de askeri varlığını 2 bine çıkardığını duyurmuştu. Öte yandan NBC, şubat ayı başında iki ABD Savunma yetkilisine dayandırdığı haberde, Trump yönetiminin politikaları gereği Savunma Bakanlığının, ABD birliklerini Suriye'den 30, 60 veya 90 gün içinde tamamen geri çekmek için planlar hazırlamaya başladığını öne sürmüştü.