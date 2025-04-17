İmamoğlu İnşaat'a atanan kayyım heyeti belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, Kentvizyon Reklam, ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, geçtiğimiz Cuma günü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

İşte İmamoğlu İnşaat'a atanan kayyım heyetl

Atanan kayyım heyeti ticaret sicil gazetesinde yer aldı.

Enis Güçlü Şirin,

Cahit Tokmak,

Necip Fazıl Özten,

Halil Emrah Konanç,

Arif Kural,

Mehmet Alkan Kılıç,

Duygu Başak Aktürk,

Ali Can Turnalar,

Erdem Şair,

Hayri Günay ve

Seda Sezer..

Şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı Enis Güçlü Şirin olurken, Başkan Vekili ise Cahit Tokmak oldu. Şirketlere atanan 11 ismin görev süreleri 11 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. İmamoğlu İnşaat dair diğer 24 şirketteki bütün yetki bu isimlerde olacak.

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