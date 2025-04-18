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Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk ve İsrail jetlerinin Suriye'de karşılaşma ihtimaline karşı çatışmazlık mekanizması kurulması gerektiğini belirtti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 07:21, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 07:28
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Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir

AK Partili milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk jetleri ile İsrail jetlerinin karşılaşma ihtimali var. ABD ve Rusya ile yaptığımız gibi karşılıklı çatışmazlık mekanizması kurulmalı uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Türkiye-AB İlişkileri Yorumu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki AK Partili milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezinde bir araya gelerek, milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı. Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen son durumla ilgili sorular üzerine Fidan, Avrupa'nın toplumsal yapısının Türkiye gibi bir ülke ile kaynaşmak istemediğine dikkat çekti. Fidan Devletler, partiler Türkiye'nin AB'ye katılımına daha olumlu ancak popülist politikalar nedeniyle, oy kaygısı ile halkın hoşuna gidecek şeyler söyleniyor. Bu yüzden hamaset galip geliyor. ABD'nin NATO'dan çıkması durumunda ilişkilerde yeni bir konjonktür oluşma ihtimali var dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı ile İsrail'in uyguladığı soykırımı değerlendiren Fidan Arap ülkeleri ile görüştük. ABD gibi nükleer güce sahip bir ülkenin İsrail'in arkasında olması en büyük sorun. Bölge ülkeleri ABD'nin İsrail politikasını değiştirmesi için gayret gösterecek. İsrail'in stratejisi bombalama, gıdasız bırakma ve göçe zorlama. Burada ABD'yi ikna etmek gerek ifadelerini kullandı.

Suriye'de Türk ve İsrail Jetleri Karşılaşabilir

Suriye'de birtakım operasyonlar yaparken Türk jetleri ile İsrail jetlerinin karşılaşma ihtimalini de ele alan Fidan Bizim jetlerimiz de İsrail jetleri de oraya gidip geliyor. Karşılıklı çatışmasızlık konusunda geçmişte ABD ve Rusya ile de kurduğumuz mekanizmalar vardı. Bu mekanizmaya İsrail'in de eklenmesi gerekiyor. Bunu temin edici teknik düzeyde temasların olması normal diye konuştu. PYD'nin silah bırakıp Suriye ordusuna katılması ve PKK'nın fesih kararı alacak olmasını yakinen takip ettiklerinin altını çizen Fidan PYD, Suriye ile bir anlaşma yaptı. O anlaşmanın uygulanmasının takipçisiyiz. Hayata geçmesini yakından izleyeceğiz. PKK'nın fesih çağrısına uymasını bekliyoruz açıklamasını yaptı. Bakan Fidan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunların çözülmesini ve barış anlaşmasının imzalanmasını beklediklerini, ulaştırma ve ticaret koridorlarının işlemesinin ise tüm süreçlerin sonunda gerçekleşeceğini kaydetti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'nın barışa daha yakın olduğunu da sözlerine ekledi.

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