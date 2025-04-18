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Bursa'da Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Bursa'da ocakta unutulan yemek yangına ve patlamaya yol açtı. Olayda dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 07:26, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 07:33
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Bursa'da Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Bursa'da bir apartman dairesinde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Alevler doğalgaz borusuna gelince patlama meydana geldi. Dumandan etkilenen bina sakinleri ve ev sahibi adrese gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mehmet A.'nın Unutkanlığı Büyük Tehlike Yarattı

Halitpaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Mehmet A. (75), yemeğini ocakta unuttu. Bir süre sonra ocaktan çıkan alevler evin doğalgaz tesisatına sıçradı ve patlamaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Patlamanın Ardından Müdahale ve Tedavi Süreci

Dumandan etkilenen 4 bina sakini ve Mehmet A. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

  • 5 kişi hastaneye kaldırıldı


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