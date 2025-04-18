Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Meteoroloji 18 Nisan için hava durumu raporunu açıkladı. Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar artacak.
Meteoroloji, 18 Nisan 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava Durumu Genel Değerlendirmesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava Sıcaklığı Artacak
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgelerde Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Edirne: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 21°C, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu
- Kırklareli: 23°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
- Sakarya: 23°C, Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.Karahisar: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
- Denizli: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
- Muğla: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Adana: 31°C, Az bulutlu ve açık
- Antalya: 23°C, Parçalı ve az bulutlu
- Burdur: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
- Hatay: 29°C, Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Ankara: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
- Konya: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
- Nevşehir: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Bolu: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
- Karabük: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
- Zonguldak: 16°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Amasya: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
- Rize: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
- Samsun: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
- Trabzon: 13°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Erzurum: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
- Kars: 12°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
- Malatya: 23°C, Parçalı ve az bulutlu
- Van: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Adıyaman: 23°C, Az bulutlu ve açık
- Diyarbakır: 22°C, Az bulutlu ve açık
- Antep: 26°C, Az bulutlu ve açık
- Mardin: 20°C, Az bulutlu ve açık