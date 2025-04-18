Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor

Meteoroloji, 18 Nisan 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Genel Değerlendirmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava Sıcaklığı Artacak

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelerde Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne: 24°C, Parçalı ve az bulutlu

24°C, Parçalı ve az bulutlu İstanbul: 21°C, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu

21°C, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu Kırklareli: 23°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

23°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu Sakarya: 23°C, Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.Karahisar: 24°C, Parçalı ve az bulutlu

24°C, Parçalı ve az bulutlu Denizli: 30°C, Parçalı ve az bulutlu

30°C, Parçalı ve az bulutlu İzmir: 27°C, Parçalı ve az bulutlu

27°C, Parçalı ve az bulutlu Muğla: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 31°C, Az bulutlu ve açık

31°C, Az bulutlu ve açık Antalya: 23°C, Parçalı ve az bulutlu

23°C, Parçalı ve az bulutlu Burdur: 26°C, Parçalı ve az bulutlu

26°C, Parçalı ve az bulutlu Hatay: 29°C, Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

25°C, Parçalı ve az bulutlu Eskişehir: 27°C, Parçalı ve az bulutlu

27°C, Parçalı ve az bulutlu Konya: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

25°C, Parçalı ve az bulutlu Nevşehir: 21°C, Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu: 26°C, Parçalı ve az bulutlu

26°C, Parçalı ve az bulutlu Karabük: 28°C, Parçalı ve az bulutlu

28°C, Parçalı ve az bulutlu Sinop: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

14°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu Zonguldak: 16°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Amasya: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

25°C, Parçalı ve az bulutlu Rize: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

14°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu Samsun: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

14°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu Trabzon: 13°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

14°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu Kars: 12°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

12°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu Malatya: 23°C, Parçalı ve az bulutlu

23°C, Parçalı ve az bulutlu Van: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.