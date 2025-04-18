5,9 Milyar TL Tarımsal Destek Ödemesi Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 948 milyon 238 bin TL tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Buna göre; toplam 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 TL tutarındaki destek ödemeleri kapsamında Mazot ve Gübre Desteği 4 milyar 925 milyon 975 bin 440 TL, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği 841 milyon 350 bin 785 TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı 151 milyon 835 bin 620 TL, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 29 milyon 76 bin 532 TL çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

Mazot ve gübre destek ödemeleri, çiftçilerin T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanelerine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada, T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanesi '2' olan çiftçilere ödemeler 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00'den sonra, son hanesi '0' olanlara ise 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00'den sonra yapılacak.