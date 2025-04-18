158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
Adana, İstanbul, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlarla 158 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya detayları açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, İstanbul, Antalya ve İzmir merkezli düzenlenen operasyonlarda, 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlarda 158 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yakalananlar arasında örgüt elebaşıları S.B., H.Y. ve A.B.'nin de bulunduğunu belirtti.
6 Ayrı Suç Örgütü Hedef Alındı
Operasyonlar, Adana'da S.B., İstanbul'da H.Y. ve B.B. (yurt dışında tutuklu), Antalya'da A.B., İzmir'de ise S.A. (yurt dışında) ve U.G. (cezaevinde) elebaşılığında faaliyet yürüten 6 farklı organize suç örgütünü hedef aldı.Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Organize Suçlar Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.
Çok Sayıda Suçtan İşlem Başlatıldı
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
- Nitelikli yağma
- Kasten yaralama
- Silahla tehdit
- Genel güvenliği tehlikeye sokma
- Mala zarar verme (iş yeri kurşunlama)
- Tehdit
- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
- Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatıldı
Silah, Uyuşturucu ve Çalıntı Motosikletler Ele Geçirildi
- 32 adet ruhsatsız tabanca
- 8 adet ruhsatsız av tüfeği
- 6 adet çalıntı motosiklet
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde
- Çok sayıda çek ve senet ele geçirildi
"Şehir eşkıyalarına geçit yok"Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve görev alan kahraman polisleri tebrik ederek, "Milletimizin duası ve desteğiyle şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"6 ayrı Organize Suç Örgütü Üyesi 158 şüpheli yakalandı."Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2025
📍Adana'da S.B.'nin,
📍İstanbul'da H.Y. ve B.B.'nin (yurt dışında tutuklu),
📍Antalya'da A.B.'nin,
📍İzmir'de S.A. (yurt dışında) ve U.G'nin (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik. pic.twitter.com/8LQEOwBG2p