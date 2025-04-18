158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, İstanbul, Antalya ve İzmir merkezli düzenlenen operasyonlarda, 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlarda 158 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yakalananlar arasında örgüt elebaşıları S.B., H.Y. ve A.B.'nin de bulunduğunu belirtti.

6 Ayrı Suç Örgütü Hedef Alındı

Operasyonlar, Adana'da S.B., İstanbul'da H.Y. ve B.B. (yurt dışında tutuklu), Antalya'da A.B., İzmir'de ise S.A. (yurt dışında) ve U.G. (cezaevinde) elebaşılığında faaliyet yürüten 6 farklı organize suç örgütünü hedef aldı.Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Organize Suçlar Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Çok Sayıda Suçtan İşlem Başlatıldı

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Nitelikli yağma

Kasten yaralama

Silahla tehdit

Genel güvenliği tehlikeye sokma

Mala zarar verme (iş yeri kurşunlama)

Tehdit

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatıldı

Silah, Uyuşturucu ve Çalıntı Motosikletler Ele Geçirildi

32 adet ruhsatsız tabanca

8 adet ruhsatsız av tüfeği

6 adet çalıntı motosiklet

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde

Çok sayıda çek ve senet ele geçirildi

"Şehir eşkıyalarına geçit yok"Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve görev alan kahraman polisleri tebrik ederek, "Milletimizin duası ve desteğiyle şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.