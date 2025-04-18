İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltında

İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, **ankesörlü-kontörlü sabit hatlardan arandıkları** tespit edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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