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Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor

8-11 Nisan tarihleri arasında akaryakıtta yapılan indirimler, yerini zamlara bıraktı. Benzin ve motorin fiyatlarında artışlar yaşanıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 09:41, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 09:42
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Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor

Geçtiğimiz hafta peş peşe indirim gelen akaryakıtta şimdi de zam furyası başladı. Benzine gelen zamların ardından şimdi de motorinin fiyatı artıyor. İşte detaylar...

Akaryakıt Fiyatlarındaki Değişimler

Akaryakıttaki indirim rüzgarı tersine döndü. Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen indirimler yerini zamlara bıraktı. Benzine üst üste gelen zamların ardından şimdi de motorine zam göründü.

8-11 Nisan Arası İndirimler

  • 8 Nisan Salı günü otogaza 82 kuruş indirim geldi.
  • 9 Nisan Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş indirim yapıldı.
  • 10 Nisan Perşembe günü benzine 2 lira 64 kuruş indirim uygulandı.
  • 11 Nisan Cuma günü ise 1 lira 36 kuruş indirim gerçekleşti.

İndirimlerin Yerini Zamlar Aldı

Söz konusu indirimlerin ardından zamlar da peş peşe geldi. Benzine 12 Nisan Cumartesi 82 kuruş, 17 Nisan Perşembe günü ise 94 kuruş zam yapıldı.

Sıra Motorin Zammında

Türkiye Gazetesinin edindiği bilgiye göre, 22 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 1 liralık zam gelecek. Motorinin litresi şehirlere göre, 45-46 lira seviyelerine çıkacak.

18 Nisan Akaryakıt Fiyatları

Benzinin Litresi Kaç Lira?

  • İstanbul (Avrupa): 45.15 TL
  • İstanbul (Anadolu): 45.00 TL
  • Ankara: 45.75 TL
  • İzmir: 46.11 TL

Motorinin Litresi Kaç Lira?

  • İstanbul (Avrupa): 44.37 TL
  • İstanbul (Anadolu): 44.25 TL
  • Ankara: 45.16 TL
  • İzmir: 45.51 TL

Oto Gazın Litresi Kaç Lira?

  • İstanbul (Avrupa): 27.39 TL
  • İstanbul (Anadolu): 26.79 TL
  • Ankara: 27.29 TL
  • İzmir: 27.24 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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