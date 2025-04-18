Erzincan'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1850 Paket Ele Geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Erzincan'da 1850 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili H.B. gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 09:35, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 09:36
Erzincan'da yolcu otobüsünde 185 karton, 1850 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Erzincan'da Kaçak Sigara Operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde **5607 SKM** suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada; **185 karton, 1850 paket gümrük kaçağı sigara** ele geçirildi. **H.B.** isimli şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.