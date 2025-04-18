Keçe Uçlu Kalemlerde İthalat Gözetimi Güncellendi

Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri olarak tanımlanan eşyanın ithalatında adet başına 0,22 dolar gözetim uygulanmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yazı ve İşaret Kalemlerinde Gözetim Değişikliği

Buna göre, daha önce adet başına 0,28 dolar ithalatta gözetim uygulanan keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin birim gümrük kıymeti 0,22 dolara indirildi. Bilyeli kalemlerde ise adet başına 0,30 dolar birim gümrük kıymeti uygulanmaya devam edilecek.