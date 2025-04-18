Adana'da 3 Genç Kız Arasında Şok Edici Kavga
Adana'da üç kızın başka bir kızı darp etmesi kameralara yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 09:46, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 09:51
Adana'da 3 kız, kendilerine küfür ettiği öne sürülen bir kızı tekme ve yumruklarla darp ederken, yaşananlar kameralara yansıdı.
Kızlar Arasında Tartışma ve Kavga
İddiaya göre, 3 genç kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen başka bir kızla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Genç kızlar, mahalle arasında diğer kızı yumruk ve tekmeler atarak darp etti. Genç kızların arkadaşlarının yaşananları adeta film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Bir kişi ise o anları saniye saniye görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.