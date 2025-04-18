Old Trafford'da tarihi maç! Uzatmada 4-2'den geri döndü

Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
Kemalpaşa Belediyesi'nde Usulsüzlük Operasyonu
Kemalpaşa Belediyesi'nde Usulsüzlük Operasyonu
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesi: Çok üzgünüm ve pişmanım
Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesi: Çok üzgünüm ve pişmanım
Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiası: 7 Kamu Görevlisi Gözaltında
Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiası: 7 Kamu Görevlisi Gözaltında
Bakan Tunç: Yargımız Her Zamankinden Daha Bağımsız ve Tarafsız
Bakan Tunç: Yargımız Her Zamankinden Daha Bağımsız ve Tarafsız
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 602 Gözaltı
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 602 Gözaltı
TCMB'den Yeni Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Yayını
TCMB'den Yeni Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Yayını
Kayseri'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Yabancılara Konut Satışı Son 8 Yılın En Düşük Seviyesinde
Yabancılara Konut Satışı Son 8 Yılın En Düşük Seviyesinde
MB'nin 'faiz artışı' kararına uzmanlar ne dedi?
MB'nin 'faiz artışı' kararına uzmanlar ne dedi?
Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşacağız
Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı İçin Belgeler Erişime Açıldı
Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı İçin Belgeler Erişime Açıldı
Merkez Bankası Faizleri Yükseltti
Merkez Bankası Faizleri Yükseltti
Bahçeli: Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir
Bahçeli: Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir
Adalet Bakanı Tunç: Gündemimizde af söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Gündemimizde af söz konusu değil
MSB'den Yunanistan'ın Deniz Planlamasına Eleştiri
MSB'den Yunanistan'ın Deniz Planlamasına Eleştiri
MEB 'Ailem' Dizisi İçin Öğretmenlerin Önerilerini Alacak
MEB 'Ailem' Dizisi İçin Öğretmenlerin Önerilerini Alacak
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 uçak aynı anda kalkış yaptı
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 uçak aynı anda kalkış yaptı
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Olumlu Açıklama
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Olumlu Açıklama
Ana sayfaHaberler Spor

Old Trafford'da tarihi maç! Uzatmada 4-2'den geri döndü

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u 5-4 yenerek yarı finale yükseldi. Maç uzatmalara giderken ManU, tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 09:18, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 10:21
Yazdır
Old Trafford'da tarihi maç! Uzatmada 4-2'den geri döndü

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Lyon'u konuk etti. İlk maçta olduğu gibi Old Trafford'da da 90 dakika 2-2 sona erdi ve maç uzatmaya kaldı. Uzatmalarda tarihi anlar yaşandı. 114. dakikaya 4-2 yenik giren Manchester United, maçı 5-4 kazanarak tarih yazdı.

Manchester'a Yarı Finali Getiren Goller

  • 10. dakikada Manuel Ugarte
  • 45+1'de Diogo Dalot
  • 114. dakikada Bruno Fernandes (Penaltıdan)
  • 120. dakikada Mainoo
  • 120+1'de Maguire

Lyon'un golleri ise 71. dakikada Corentin Tolisso, 77. dakikada Nicolas Tagliafico, 104. dakikada Mathis Cherki ve 110. dakikada Alexandre Lacazette (Penaltıdan) geldi.Fransız takımında Tolisso, 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçtan Dakikalar

10' Bruno Fernandes, sağ kanattan topu yerden Lyon ceza sahasına çevirdi. Garnacho sağ çaprazdan son çizgiye indi ve yerden ortasını yaptı. Kale sahasında Ugarte topa dokundu ve Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.45+1' Maguire'ın uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dalot sağ ayağıyla şutunu çekti ve Manchester United'i iki farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0İlk yarı 2-0 Manchester United'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

71' Lyon atağında Almada sağ kanatta ortayı yaptı, kale sahasında Tolisso kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-178' Sol kanattan Manchester ceza sahasına yapılan ortada, kale sahası sol çaprazında topla buluşan Tagliafico'nun vuruşu top ağlara gitti: 2-289' Lyon'da kırmızı kart gören Tolisso takımını 10 kişi bıraktı.90 dakika 2-2 sona erdi ve maç uzatmaya kaldı.

Uzatmalar

91' bölümünün ilk yarısı başladı.105' 10 kişi kalan Lyon, Old Trafford'da Cherki'nin attığı golle 3-2 öne geçti.Uzatmaların ilk yarısı Lyon'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.110' Lacazette penaltıdan attığı golle skoru Lyon adına 4-2 yaptı.114' Bruno Fernandes penaltıdan attığı golle skoru 4-3'e getirdi.120' Mainoo skora eşitliği getirdi: 4-4120+1' Maguire, Manchester United'ı 5-4 öne geçirdi.Manchester United tarihi gecede Lyon'u 5-4 yenerek tur atladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber