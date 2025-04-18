Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Bilecik'te Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, bir otomobil 2 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 11:30, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 11:31
Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Kaza Detayları
Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Eski Hastane Kavşağı'na yakınlarında meydana geldi. Karayolları istikametinden sanayi istikametine seyir halindeki Aydın S., idaresindeki 10 LG 293 plakalı otomobil, yola aniden fırlayan 2 yaşındaki F. H., isimli yabancı uyruklu çocuğa çarptı.
Trafik Kazası Sonrası Müdahale
Yaşanan trafik kazasında 2 yaşındaki F. H., yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.