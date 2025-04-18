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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelede 723 Kişi Yakalandı

Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyonun detaylarını paylaştı. Emniyet güçleriyle yapılan denetimlerde 388 bin kişinin kimlik kontrolü sağlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 12:37, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 12:39
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelede 723 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Göçmen kaçakçılığı ve organizatörlere yönelik gerçekleştirilen operasyona dair detayları paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam:

  • 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve
  • 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 723 düzensiz göçmen yakalandı❗️

Türkiye'nin Göç Yönetimi

Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.

Düzensiz Göçle Mücadele Çalışmaları

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında;

  • 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde;
  • ✔️26 bin 621 personel,
  • ✔️8 bin 524 ekip ile
  • ✔️5 bin 228 noktada;
  • ✔️4 bin 505 metruk bina,
  • ✔️7 bin 634 umuma açık yer,
  • ✔️475 terminal ve
  • ✔️6 bin 36 diğer yerler
  • olmak üzere toplam 18 bin 650 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Kahraman Polislerimize Teşekkürler

Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve denetimleri gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.🇹🇷

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