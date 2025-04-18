Bursa'da Sigara İstemine Hayır Diyen Kişiye Yumruklu Saldırı
Bursa Osmangazi'de M.C., sigara isteğine hayır dediği için kimliği belirsiz iki kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Olay cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 13:45, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 14:38
BURSA'da M.C., kendisinden sigara isteyince olumsuz yanıt verdiği 2 kişinin saldırısına uğradı. M.C. koşarak uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, 16 Nisan gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, yanına gittikleri M.C.'den sigara istedi.
M.C. olumsuz cevap verince, bu kişilerin yumruklu saldırısına uğradı. M.C. koşarak bölgeden uzaklaştı. Şüpheliler, bir süre M.C.'nin peşinden koşarken, yaşananlar bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.