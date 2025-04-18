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UTTS Kapsamında Taşıt Sahiplerine Cihaz Takma Zorunluluğu

UTTS kapsamında taşıt sahiplerinin belirlenen sürelerde cihaz takmaları gerekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 13:58, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 13:59
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UTTS Kapsamında Taşıt Sahiplerine Cihaz Takma Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ile **Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)** kapsamında tanıma birimleri taktırma zorunluluğu bulunan taşıt sahiplerinin belirlenen sürelere uygun hareket etmeleri gerektiğini bildirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'nin 5 Ekim 2023 tarihli sayısında yayımlanan **"Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği"** ile akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele edilmesi amacıyla UTTS kurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. UTTS kapsamında akaryakıt istasyonlarına Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve akaryakıt pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO), kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar ile bu mahiyette olmayan ancak Taşıt Tanıma Sistemi kullanan taşıtlara ise Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirildi.

Akaryakıt İstasyonu İşleten Mükelleflerin Yükümlülükleri

Tebliğ kapsamında, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine TTO'ları temin ederek 31 Ocak'a kadar taktırmaları gerekiyordu. Benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türünün tedariki için kullanılan pompa ünitelerinde kullanılacak cihazlarda ise bunun için yıl sonuna kadar (31 Aralık) süre bulunuyor.

Taşıt Sahiplerine Uyarılar

Düzenleme kapsamında, taşıt sahiplerinin de kiralama yoluyla edindiği veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31 Ocak'a kadar TTB taktırması gerekiyordu. Birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda, benzin veya motorin dışındaki yakıt türüne ilişkin depo için süre 31 Aralık'ta dolacak. İlgili madde kapsamında yer almayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlar için ise 1 Temmuz'dan itibaren TTB taktırılması gerekiyor.

Donanımlar için 30 Nisan Vurgusu

Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ile taşıt sahiplerinin cihaz, iletişim modülü ve diğer donanımlara ilişkin olarak internet sitesi üzerinden gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yapmak şartıyla belirtilen donanımları en geç 30 Nisan'a kadar taktırmaları ya da montajını yaptırmaları önem taşıyor. UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, taşıtın plakasına ilişkin bilgiler yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak iletilecek.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: **"Olası hak kayıplarının yaşanmaması bakımından akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ile UTTS kapsamında TTB taktırılması zorunluluğu bulunan taşıt sahiplerinin mezkur genel tebliğin ilgili kısımlarında yer alan düzenleme ve sürelere uygun hareket ederek yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir. Detaylı bilgi için 'utts.gov.tr' adresi ziyaret edilebilir."**

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