Maliye'den Yemek Kartlarına Yeni Düzenleme

Maliye Bakanlığı, yemek kartlarıyla market alışverişine günlük 158 TL, aylık ise 3.476 TL sınır getiren yeni bir düzenleme yayımladı. Bu düzenleme, yemek kartlarının yalnızca yemek harcamaları için kullanılmasını hedefliyor. Yeni düzenlemeye göre, yemek kartlarıyla yapılan market alışverişlerine günlük en fazla 158 TL, aylık ise 3 bin 476 TL sınır getirildi.

Bu düzenleme ile işverenlerin yemek kartları üzerinden elde ettiği vergi avantajının sınırlandırılması amaçlanıyor. Uygulama kapsamında, yemek kartlarıyla yapılan harcamaların sadece belirli bir tutarı vergi istisnasına tabi olacak.

Düzenlemenin Etkileri ve Görüşler

Düzenleme, özellikle çalışanların günlük yemek ihtiyaçlarına ayrılan bütçeyi doğrudan etkilerken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yeni uygulamanın piyasa koşullarıyla uyumlu olmadığını ifade etti.

"Günlük limit yetersiz kalabilir" diyen Ağaoğlu, Sözcü gazetesinden Leyla Aydoğan'a yaptığı açıklamada, "Yemek kartları ile ilgili bir sınırlama getirilmiş. Burada kasap et derdinde, koyun can derdinde deriz ya. Maliye, işverenlerin çalışanlarına verdikleri yemek kartlarında vergiden düşebilecekleri miktarı fren altına almış durumda" dedi.Ağaoğlu, özellikle büyük şehirlerde yemek fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, "Hazine'nin kaynak ihtiyacı arttıkça çözüm yine küçük esnafa yüklenmekte bulunuyor. Zincir marketlerin milyarlarca lira ciro yaptığı yerde, tüketicinin yediği yemeğe sınır konuyor. Allah aşkına, bir kuru fasulye 200-300 lira olmuş. Kent lokantası dışında nerede yemek yenebilir bu paraya?" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın Geleceği

Yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ve hangi kart firmalarını kapsayacağına ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.