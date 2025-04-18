1 Mayıs'ta Kadıköy Meydanı'nda Buluşulacak

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 1 Mayıs'ta Kadıköy İskele Meydanı'nda olacağı öğrenildi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını açıkladı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs'ı İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda kutlayacak.

1 Mayıs Kutlamaları ve Yasakçı Tutum

Çerkezoğlu yaptığı açıklamada, "Hukuksuz, yargı tanımaz, anayasa tanıyamaz, yasakçı ve zorbaca bir yaklaşımla karşı karşıyayız." dedi. Bu yılda yine 1 Mayıs'ı kutlamak, 1 Mayıs meydanında buluşmak için, bu konudaki kararlılığımızı ülkeyi yöneten siyasi iktidara ilettik. İstanbul Valiliği ile Bakanlıkla görüşmeler yaptık. Ancak bir kez daha bu yasakçı tutumun devam ettiğini hep birlikte gördük.

Demokrasi Mücadelesi ve Taksim'in Özgürleştirilmesi

Kimsenin hukuktan ve anayasadan üstün olmadığı bir ülke için mücadele ediyoruz. Bugün bizler, bir kez daha bir gerçekle karşı karşıyayız.

Türkiye'nin bu istibdat düzeninden kurtulmasının, demokrasi mücadelesinin çok önemli yapı taşlarından eksenlerinden bir tanesidir Taksim'in özgürleştirilmesi.

1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesinin bu ülkede demokrasiyle ve bu istibdat düzenine son verdiğimiz bir düzenin kurulmasıyla mümkün olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Bu adaletsiz düzene karşı büyüyen mücadelede, işçilerin, emeklilerin, emekçilerin, gençlerle, çocuklarla, meydanlarda bir araya gelip ayağa kalkmasını, gücünü görmesi ve göstermesinin en önemli görevimiz olduğuna dair ortak saptamamız doğrultusunda bu yıl 1 Mayıs'ı birlikte düzenleyen kurumlar olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda buluşmaya karar verdik.

İstanbul'da da bu yasakçı tutum karşısında Taksim irademize sahip çıkarak milyonlarca sınıf kardeşimizle birlikte Kadıköy Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamaya karar verdik.