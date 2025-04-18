RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesaplarını yorumlara kapatmasının nedenini açıkladı. Şahin, yeniden yorumlara açması sonrası gelen hakaret ve küfürlere dikkat çekti, "Bağımsız yargı önünde hepsiyle hesaplaşacağız." dedi. Şahin, 'Bir grup elit' diye tanımladığı kişilerin gençleri ve çocukları manipüle ettiğini belirterek, "Ama yine yorumlara kapatayım da gençler bu durumlara düşmesinler diyorum." ifadelerini kullandı. Şahin, Sözcü TV sunucusu İpek Özbey'in kendisi ile çektirdiği fotoğraf sonrası linç edilmesi ile ilgili de ilk kez konuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube yayınlarına denetleme gelmesi gerektiğini söyledi.



Sabah'a röportaj veren Şahin, "RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) değil RİTÜK (Radyo Televizyon İnternet Üst Kurulu) olsun" dedi pic.twitter.com/aqU2G8qGp5 MAH Ajansı (@mahajansi) April 18, 2025

RTÜK Değil, RİTÜK Olsun Tartışması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK değil, RİTÜK olsun. Yani Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu olsun tartışmasını kendi aramızda yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz düzenlemeleri de görüş olarak yetkili kurullara gönderdik. Meclis'imiz uygun görürse gerekli düzenlemeleri de yapmış olacağız." dedi. YouTube'da lisans alınması gerektiğini belirten Şahin, "Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa buna da müdahale ederiz, çok zor bir şey değil." ifadelerini kullandı. Şahin, radyo ve televizyonların yayın ihlallerine dikkat çekti, "Ben ceza verdim diye göğsünü gere gere gezen bir insan değilim. Ceza vermeyen başkan olarak ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok. Yayıncılarımız yaptıklarıyla bizi cezacı başkan durumuna düşürüyorlar." diye konuştu.

Canlı Yayınlarda Küfür ve Hakaret Sorunu

Canlı yayına yansıyan küfür ve hakaret görüntülerini de değerlendiren Şahin, "Kanunla, yayın ilkeleri ile hatta insanlıkla bağdaşmıyor. Kimsenin vefat eden annesine çocuklarına, ailesine, kendisine küfür edemezsiniz. Bunu da canlı veremezsiniz. Gerekli uyarıları yaptık, dikkate alanlara bir şey yapmadık. Ama uymayanlara en ağır cezaları uyguladık." dedi.

Medya Kuruluşlarına Boykot Tartışması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrısının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Şahin, "Özgür Özel'in de bu boykotu çok anladığını düşünmüyorum. Anamuhalefetin başındaki bir Genel Başkan daha dikkatli olmalı. Yapılan boykot da yerine ulaşmadı. İnsanlar daha fazla sahip çıktı." şeklinde konuştu.

YouTube Yayınları ve Müdahale Yetkisi

Şahin, son dönemde YouTube üzerinden sınırsız özgürlük adı altında yapılan yayınlardaki ihlallere de vurgu yaptı. Şahin, "Kişisel yayınlar BTK'nın kontrolünde devam ediyor. Bizi ilgilendiren kısmı da var." dedi.

Sokak Röportajları ve Yayın İlkeleri

Sokak röportajları ile ilgili bir yasal düzenleme olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt veren Şahin, "Sınırsız bir küfür, argo ve hakarete varan yayınların gazetecilik, halkın haber alma özgürlüğü adı altında verilmesi çok komik, Buna artık kimse inanmıyor." şeklinde konuştu.

Tahammülsüzlük ve Linç Kültürü

Sözcü TV sunucusu İpek Özbey'in kendisi ile çektirdiği fotoğraf sonrası linç edilmesine de değinen Şahin, "Tahammülsüzlüğün sınırı aslında o. Ben televizyonları muhalif ya da iktidar yanlısı diye ayırmıyorum." dedi.

Sosyal Medya Üzerinden Manipülasyon

Şahin, televizyonlarda ve sosyal medya gençleri galeyana getirenler olduğunu belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı: Koca koca insanları ve sosyal medyadaki klavye silahşorlarının hezeyanları nedeniyle birçok gencimiz davalarla uğraşıyor. Masumiyetine inandıklarımı hemen geri çekiyorum. Ben bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim.

Dizilerde Dindarların Hedef Alınması

Yeşilçam'dan itibaren dizilerde ve filmlerde dindar ve muhafazakar insanların hedef alınması ile ilgili soruya da yanıt veren Şahin, şu ifadeleri kullandı: Hollywood'a baktığınızda ABD bayrağını, Papazları, haç işaretini yerdiklerini göremezsiniz. Doğrusu budur zaten.

Dizi Platformlarında LGBT Dayatması

"RTÜK platformları da denetliyor ama televizyonlar gibi denetlemiyor." diyen Şahin, Netflix, Amazon Prime, Disney gibi platformların yayınları ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: Bir kere şifre alarak halka açık olmayan yayınlardan satın alıyorsunuz.