Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobili ile ilerleyen Nisanur S.'nin önüne başıboş köpekler çıktı. Köpeklere çarpmamak için ani bir manevra yapan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Nazlı K. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.