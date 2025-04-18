İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas Tahliye Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Abbas, soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.