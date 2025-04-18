TFF, Türkiye Kupası Finali İçin Stadyum Değişikliği Kararı Aldı

Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
Maliye'den Yemek Kartlarına Yeni Düzenleme
Maliye'den Yemek Kartlarına Yeni Düzenleme
Türkiye'de Posta Kargosu %8,3 Arttı
Türkiye'de Posta Kargosu %8,3 Arttı
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelede 723 Kişi Yakalandı
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelede 723 Kişi Yakalandı
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
Kemalpaşa Belediyesi'nde Usulsüzlük Operasyonu
Kemalpaşa Belediyesi'nde Usulsüzlük Operasyonu
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesi: Çok üzgünüm ve pişmanım
Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesi: Çok üzgünüm ve pişmanım
Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiası: 7 Kamu Görevlisi Gözaltında
Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiası: 7 Kamu Görevlisi Gözaltında
Bakan Tunç: Yargımız Her Zamankinden Daha Bağımsız ve Tarafsız
Bakan Tunç: Yargımız Her Zamankinden Daha Bağımsız ve Tarafsız
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 602 Gözaltı
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 602 Gözaltı
TCMB'den Yeni Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Yayını
TCMB'den Yeni Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Yayını
Kayseri'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Yabancılara Konut Satışı Son 8 Yılın En Düşük Seviyesinde
Yabancılara Konut Satışı Son 8 Yılın En Düşük Seviyesinde
MB'nin 'faiz artışı' kararına uzmanlar ne dedi?
MB'nin 'faiz artışı' kararına uzmanlar ne dedi?
Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşacağız
Ana sayfaHaberler Spor

TFF, Türkiye Kupası Finali İçin Stadyum Değişikliği Kararı Aldı

TFF, Eskişehir'de yapılması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finali için yeni bir stadyum belirleyecek. Detaylar ilerleyen günlerde duyurulacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 15:06, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 15:07
Yazdır
TFF, Türkiye Kupası Finali İçin Stadyum Değişikliği Kararı Aldı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyum için yeniden değerlendirme kararı alındığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacağını duyurmuştu. TFF, yaptığı açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı alındığını bildirdi. Finalin oynanacağı stadyum ilerleyen günlerde açıklanacak.

TFF'nin Açıklaması

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli 'Müsabaka Yer Değişikliği' konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber