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Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Unutmayın, Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır. Tek başımıza kalsak da Filistin davasını sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 15:28, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 15:48
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Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı İstanbul'da gerçekleşiyor. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Filistin davasını savunmak sadece mazlum bir halkı savunmak değildir. Filistin'i savunmak insanlığı ve adaleti savunmaktır. Filistin davası yaklaşık bir asırdır, barbarlığa ve katliama maruz kalmış bir halkın haysiyet davasıdır. Filistin davası özü itibariyla insan olma, insan kalma mücadelesidir.

Bu dava bir vicdan meselesidir. Bugün burada bulunan kardeşlerim, aslında bunu yapıyorsunuz. Duruşunuzla sadece Filistin ve halkını değil, insanlığı savunuyorsunuz. Zulme karşı susmayarak, baskılara boyun eğmeyerek insanlığa nefes oluyorsunuz.

"İSRAİL CİNNET HALİNDE"

İsrail bir cinnet halinde. İsrail önceki gün bir kadın gazeteciyi ailesiyle birlikte katletti. İsanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıyayız. Gazze'deki binaların neredeyse yüzde 80'i yıkıldı. Gazze taş üstünde taş kalmayacak derecede harap edildi.

Yıllardır haktan, hukuktan, basın hürriyetinden bahsedenler, İsrail'in katliam politikası karşısında 18 aydır üç maymunu oynuyor. Nerede uluslararası hukuk, nerede İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi... En küçük bir hadisede ambargo silahını çeken batılı devletler neredeler? Gazze'de insanlık öldürülürken, çocuklar, bebekler can verirken, gazeteciler infaz edilirken bunları gören dünyada var mı?

"İÇİM KAN AĞLAYARAK SÖYLÜYORUM..."

Dünya zalim karşısında susan, zulmü alkışlayan bir düzenin esiri olmuştur. Uluslararası hukuk, güçlünün aparatı haline gelmiştir. Hukukun üstünlüğü yerine, kişiye ve devlete göre hukuk düzeni hakimdir. Gazze'de uluslararası sistem, sınavı kaybetmiştir. BM'den, AB'ye birçok kurum Gazze'de kötü bir imtihan vermiştir. İçim kan ağlayarak söylüyorum; İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir.

"FİLİSTİNLİLER BİR ASIRDIR DİRENİYOR"

Filistin halkı işgal kuvvetlerine karşı bir özgürlük mücadelesi vermektedir. Gazzeli kardeşlerimizin mücadelesiyle milletimizin bundan bir asır önce verdiği İstiklal mücadelesi karşısında hiçbir fark yoktur. Filistinliler yalnızca son bir buçuk yıldır değil, aslında son bir asırdır direniyorlar.

"İSRAİL'LE TİCARİ İŞLEMLERİ TAMAMEN DURDURDUK"

Devletimizin resmi kurumları yanı sıra STK'larımız, iş dünyamız adeta Filistin ve Gazze için seferber oldu. İsrail ile ticari işlemleri tamamen durdurarak bu alanda cesur bir adım attık. Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımızı aralıksız sürdürdük. 101 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini bölgedeki kardeş ülkelerin de desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık.

İsrail 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yardımları engelleyerek çirkin yüzünü bir kez daha gösteriyor. Sahadaki insanlık trajedisi giderek daha da kötüleşiyor. Cezasız kalan her suç faili daha da şımartır. İsrail aleykine açılan soykırım davasına bu açıdan büyük önem veriyoruz. Biz de müdahillik başvurumuzu yaptık. STK'larımız mahkemeye dosya ve delil sağlamaya devam ediyor. Netanyahu ve cinayet şebekesinin uluslararası mahkemelerde yargılandığını göreceğiz.

"O ATEŞ KÖRÜKLEYENLERİ KISA BİR ZAMAN SONRA YAKACAKTIR"

İsrail, Suriye ve Lübnan'ın istikrara kavuşmasıın engellemek istiyor. İsrail, çatışmaları yeni coğrafyalara taşımak istiyor. Terör örgütleriyle iş tutarak çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Biz, bunun sürdürülebilir olmadığı kanaatindeyiz. İsrail, komşularını istikrarsızlaştırarak kendi güvenliğini sağlayamaz. Bölgedeki ülkeleri tehdit ve tedirgin eden bu cinnet hali, bir an önce son bulmalıdır. Yoksa o ateş körükleyenleri de kısa bir zaman sonra yakacaktır.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ALTERNATİFİ YOK"

Türkiye olarak kural tanımazlığa sessiz kalmadık, sessiz kalmayacağız. Bölgemizdeki herkes için barışı ve güvenliği savunmaya sabırla devam edeceğiz. İki devletli çözümün alternatifi yoktur. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadeleyi devam ettireceğiz.

"FİLİSTİNLİLERİ TOPRAKLARINDAN EDEN PLANLAR YOK HÜKMÜNDE"

Gazze, Gazzelilerin, Filistin, Filistinlileridir. Milyonlarca Filistinli mülteci evlerine dönmeyi beklerken yeni göçlere asla tahammülümüz olamaz. Biz Filistinli kardeşlerimizin kendi öz yurtlarında özgürce, barış içinde yaşamaları için elimizden gelen desteği vereceğiz.

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