Özgür Özel: CHP'ye Kayyum Atanması Mümkün Değil

MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
Kemalpaşa Belediyesi'nde Usulsüzlük Operasyonu
Kemalpaşa Belediyesi'nde Usulsüzlük Operasyonu
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesi: Çok üzgünüm ve pişmanım
Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesi: Çok üzgünüm ve pişmanım
Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiası: 7 Kamu Görevlisi Gözaltında
Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiası: 7 Kamu Görevlisi Gözaltında
Bakan Tunç: Yargımız Her Zamankinden Daha Bağımsız ve Tarafsız
Bakan Tunç: Yargımız Her Zamankinden Daha Bağımsız ve Tarafsız
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 602 Gözaltı
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 602 Gözaltı
TCMB'den Yeni Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Yayını
TCMB'den Yeni Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Yayını
Kayseri'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel: CHP'ye Kayyum Atanması Mümkün Değil

CHP Genel Başkanı Özel, "Cumhuriyet Halk Partisine kayyım atanma olasılığının olmadığını ilk baştan beri söylüyorum. Hukuken mümkün, her yere atanır. Ben de iddia ederim, 'Yarın AK Parti'ye kayyım atanacak' diye ama siyaseten mümkün değil." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 16:12, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 16:43
Yazdır
Özgür Özel: CHP'ye Kayyum Atanması Mümkün Değil

Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i makamında ziyaret etti, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi hatırlatılarak, Yiğit ile görüşmede konunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Özel, "Sayın Danıştay Başkanımızla sıcak tartışmaların ya da yargının konusu olmuş konuların değerlendirileceği bir görüşme olarak biz bunu ele almadık. Bu doğru da olmaz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Diploması ve Kozağaçlı'nın Durumu

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin kendilerine tebliğ edilmiş bir belgenin bulunmadığını, tebliğin ardından idari yargı mercilerine başvuruda bulunacaklarını dile getiren Özel, diplomayı veren değil başka bir kurumun iptal ettiğini söyledi. Özel, "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan avukat Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanmasına ilişkin soru üzerine, Kozağaçlı'nın Soma davasında ücret almadan ailelerin yanında olduğunu belirterek, "Kozağaçlı bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.

Meclis ve Anayasa Mahkemesi Kararları

CHP Genel Başkanı Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının TBMM Genel Kurulunda okutulmasına ilişkin soru üzerine, "Sayın Meclis Başkanı (Numan Kurtulmuş) tecrübeli bir siyasetçi, tecrübeli bir hukukçu ama sayın Meclis Başkanı şunu bilmiyor herhalde; bu Meclis böyle AK Parti döneminde yerleştirildiği gibi, kanunlar kararların verdiği el notuyla yönetilmez." dedi. TBMM'yi yönetmenin Meclis Başkanvekillerinin yetkisinde olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

  • Meclis Başkanı 'Hayır öyle bir yetki yok. Benim dediğim gibi, benim çizdiğim sınırlarda yönetilecek' diyorsa, gelecek her gün Meclis'i yönetecek.
  • Anayasa Mahkemesi kararına birinci kademe mahkemesinin direnmesi mümkün değil, direndi.
  • Anayasa'da da bu kararın hem Meclis hem yargı hem yürütme için bağlayıcı olduğu yazıyor.

Özgür Özel, Kurtulmuş'un, "Bu işe bir çözüm üreteceğiz" dediğini ifade ederek, "Bu kadar zaman geçti, seçilmiş milletvekili içeride. Karar çıkmış, 'okutun' diyor, neye dayanarak okutmuyorsun, neye dayanarak? Bu kararı okutacaksın ki işleme girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Çatışmalara İhtiyacı Yok

CHP Genel Başkanı Özel, oy vermemesine rağmen Kurtulmuş'u TBMM Başkanlığı seçimi döneminde desteklediğini belirterek, "Bu partizan tutumu, talimatlı tutumu halen daha inat ederse, bir şekilde çözülmüş mesele, buna karşın pozisyon almaya kalkarsa, kusura bakmasın buradan sonra ben de ona karşı pozisyon alacağım." diye konuştu.

Sıfır Enflasyon İsteriz

CHP Genel Başkanı Özel, Merkez Bankasının faiz oranını artırmasına ilişkin sorusunu, "Bir ülkede işler iyiye gidiyorsa, ekonomi iyiye gidiyorsa o ülkede faizlerin düşüyor olması lazım." şeklinde yanıtladı. Kovid-19 salgını döneminde uygulanan yanlış politikalar nedeniyle enflasyonun arttığını öne süren Özel, "Biz enflasyonun düştüğü bir ülkede yaşamak isteriz. Sıfır enflasyon isteriz." yorumunu yaptı.

Kritik Konular ve Algı Yönetimi

"Konya'daki 132. Filo'da Hava Kuvvetlerinin bir çekimi için bazı pilotların kollarına Mustafa Kemal Atatürk imzalı bir yama takmak istedikleri ama mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle taktırmak istenmediğine yönelik bazı iddialar var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Özel, "Ataların resmini koymak istemişler. O resmi koymak isteyenlerin alnından öpüyoruz." ifadelerini kullandı."Baştan beri söylüyorum" CHP Genel Başkanı Özel, "CHP'ye kayyum atanacağı" iddiasının sorulması üzerine, "Ben ilk günden beri söylüyorum, bunlar boş işler." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aynı şeyleri söylediğini aktaran Özel, kurultay yaptıklarını belirterek, "Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylediği doğru değil ama ondan önce üç ay boyunca 'CHP'ye kayyım' diye tartışanlar şimdi çıkmışlar, 'Bunu nasıl der?' Sen nasıl dedin üç ay boyunca?" değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber