Özgür Özel: CHP'ye Kayyum Atanması Mümkün Değil

Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i makamında ziyaret etti, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi hatırlatılarak, Yiğit ile görüşmede konunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Özel, "Sayın Danıştay Başkanımızla sıcak tartışmaların ya da yargının konusu olmuş konuların değerlendirileceği bir görüşme olarak biz bunu ele almadık. Bu doğru da olmaz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Diploması ve Kozağaçlı'nın Durumu

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin kendilerine tebliğ edilmiş bir belgenin bulunmadığını, tebliğin ardından idari yargı mercilerine başvuruda bulunacaklarını dile getiren Özel, diplomayı veren değil başka bir kurumun iptal ettiğini söyledi. Özel, "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan avukat Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanmasına ilişkin soru üzerine, Kozağaçlı'nın Soma davasında ücret almadan ailelerin yanında olduğunu belirterek, "Kozağaçlı bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.

Meclis ve Anayasa Mahkemesi Kararları

CHP Genel Başkanı Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının TBMM Genel Kurulunda okutulmasına ilişkin soru üzerine, "Sayın Meclis Başkanı (Numan Kurtulmuş) tecrübeli bir siyasetçi, tecrübeli bir hukukçu ama sayın Meclis Başkanı şunu bilmiyor herhalde; bu Meclis böyle AK Parti döneminde yerleştirildiği gibi, kanunlar kararların verdiği el notuyla yönetilmez." dedi. TBMM'yi yönetmenin Meclis Başkanvekillerinin yetkisinde olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

Meclis Başkanı 'Hayır öyle bir yetki yok. Benim dediğim gibi, benim çizdiğim sınırlarda yönetilecek' diyorsa, gelecek her gün Meclis'i yönetecek.

diyorsa, gelecek her gün Meclis'i yönetecek. Anayasa Mahkemesi kararına birinci kademe mahkemesinin direnmesi mümkün değil, direndi.

Anayasa'da da bu kararın hem Meclis hem yargı hem yürütme için bağlayıcı olduğu yazıyor.

Özgür Özel, Kurtulmuş'un, "Bu işe bir çözüm üreteceğiz" dediğini ifade ederek, "Bu kadar zaman geçti, seçilmiş milletvekili içeride. Karar çıkmış, 'okutun' diyor, neye dayanarak okutmuyorsun, neye dayanarak? Bu kararı okutacaksın ki işleme girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Çatışmalara İhtiyacı Yok

CHP Genel Başkanı Özel, oy vermemesine rağmen Kurtulmuş'u TBMM Başkanlığı seçimi döneminde desteklediğini belirterek, "Bu partizan tutumu, talimatlı tutumu halen daha inat ederse, bir şekilde çözülmüş mesele, buna karşın pozisyon almaya kalkarsa, kusura bakmasın buradan sonra ben de ona karşı pozisyon alacağım." diye konuştu.

Sıfır Enflasyon İsteriz

CHP Genel Başkanı Özel, Merkez Bankasının faiz oranını artırmasına ilişkin sorusunu, "Bir ülkede işler iyiye gidiyorsa, ekonomi iyiye gidiyorsa o ülkede faizlerin düşüyor olması lazım." şeklinde yanıtladı. Kovid-19 salgını döneminde uygulanan yanlış politikalar nedeniyle enflasyonun arttığını öne süren Özel, "Biz enflasyonun düştüğü bir ülkede yaşamak isteriz. Sıfır enflasyon isteriz." yorumunu yaptı.

Kritik Konular ve Algı Yönetimi

"Konya'daki 132. Filo'da Hava Kuvvetlerinin bir çekimi için bazı pilotların kollarına Mustafa Kemal Atatürk imzalı bir yama takmak istedikleri ama mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle taktırmak istenmediğine yönelik bazı iddialar var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Özel, "Ataların resmini koymak istemişler. O resmi koymak isteyenlerin alnından öpüyoruz." ifadelerini kullandı."Baştan beri söylüyorum" CHP Genel Başkanı Özel, "CHP'ye kayyum atanacağı" iddiasının sorulması üzerine, "Ben ilk günden beri söylüyorum, bunlar boş işler." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aynı şeyleri söylediğini aktaran Özel, kurultay yaptıklarını belirterek, "Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylediği doğru değil ama ondan önce üç ay boyunca 'CHP'ye kayyım' diye tartışanlar şimdi çıkmışlar, 'Bunu nasıl der?' Sen nasıl dedin üç ay boyunca?" değerlendirmesinde bulundu.