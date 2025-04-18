Bakan Kurum: Evini dönüştürmek isteyenlere Dünya Bankası'ndan destek alabilecek

MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
Kemalpaşa Belediyesi'nde Usulsüzlük Operasyonu
Kemalpaşa Belediyesi'nde Usulsüzlük Operasyonu
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesi: Çok üzgünüm ve pişmanım
Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesi: Çok üzgünüm ve pişmanım
Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiası: 7 Kamu Görevlisi Gözaltında
Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiası: 7 Kamu Görevlisi Gözaltında
Bakan Tunç: Yargımız Her Zamankinden Daha Bağımsız ve Tarafsız
Bakan Tunç: Yargımız Her Zamankinden Daha Bağımsız ve Tarafsız
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 602 Gözaltı
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 602 Gözaltı
TCMB'den Yeni Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Yayını
TCMB'den Yeni Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Yayını
Kayseri'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Kurum: Evini dönüştürmek isteyenlere Dünya Bankası'ndan destek alabilecek

"Kocaeli'de Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi" törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kocaeli'yi Dünya Bankası finansmanından faydalanabilecek hale getirdik, görüşmelerimizi yaptık. Evini dönüştürmek isteyen herkes ile uzlaşma ofislerinde görüşülecek. Vatandaşlarımız bundan böyle 2,5 milyon liraya kadar finans desteği alabilecek. Üstelik bunu da 180 ay vadeli 0,69 gibi çok cüzi, bunun büyük bir kısmının hibe olduğunu diyebileceğimiz vade miktarıyla kullanabilecek. Bugün itibariyle ön incelemeye ve mahallelerimizde bilgilendirme toplantıları yapmaya başladık" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 17:14, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 17:16
Yazdır
Bakan Kurum: Evini dönüştürmek isteyenlere Dünya Bankası'ndan destek alabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kocaeli'de Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi" törenine katıldı. Törende, Körfez ilçesindeki Barbaros Mahallesi'nde 494 ile Çayırova ilçesindeki Şekerpınar Mahallesi'nde 103 konut olmak üzere, toplamda 597 konuta ilişkin kura çekimi ve anahtar teslimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Açıklamaları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile kentte birçok çalışma yaptıklarını ifade ederek, hayata geçirilen projeleri anlattı.

Bakan Kurum'un İzmit Körfezi Projesi Üzerine Açıklamaları

İzmit Körfezi'nde, Bakanlık ile Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"ne değinen Bakan Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde inceleme yaptıklarını ve yapılan çalışmaları gördüklerini ifade etti. Bakan Kurum, "Hatırlayacaksınız, güzelim o Körfezi'miz ülkemizin, Marmara'mızın incisi Körfez'imiz can çekişmeye başlamıştı. Bilenler bilir, Haliç'in hali neyse, o kötü hali Körfez'de aynen o haldeydi. Hemen Haliç'teki gibi hep birlikte kollarımızı sıvadık." dedi.

Bölgedeki Atık Su Arıtma Tesisi Çalışmaları

Bakan Kurum, bölgedeki atık su arıtma tesisi sayısını 23'e çıkardıklarını da ifade ederek, "Şu an Kocaeli'nin bütün atık suyu arıtılmaktadır. Yüzde 72'si de ileri biyolojik ve biyolojik arıtma ile arıtılıyor. Dolayısıyla Körfez'imize herhangi bir zarar vermiyor ama durmak yok, çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Deprem ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu

En önemli gündem maddesinin deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, Türkiye'yi afete hazırlamak için 81 ilde ayak basılmadık yer bırakmadıklarını belirtti. "Asrın felaketi" olarak tabir edilen Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremleri hatırlatan Bakan Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "11 ilimizde adeta küçük bir ülke inşa ediyoruz."
  • "Devletimiz, 86 milyon vatandaşıyla bir oldu."
  • "Bugüne kadar tam 201 bin konutun teslimini gerçekleştirdik."

Kocaeli'de Dönüşüm Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de dönüşüme girmeyen tek bir sağlıksız bina kalmasın istediklerini kaydederek, bu kapsamda Kocaeli'de yürütülen çalışmaları anlattı.

Bakan Kurum'un Finansman Desteği Açıklaması

Bakan Murat Kurum, "Artık Kocaeli'miz, iklim ve afetlere dayanıklı bir şehir olacak. Afetlere dirençli olacak. Bu proje kapsamında artık Kocaelili kardeşlerimiz bizimle el ele verip, en önemlisi de bu, güven." diyerek finansman desteği hakkında bilgi verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber