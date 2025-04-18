15 bin öğretmen atamada branş bazlı kontenjanlar açıklandı

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.



Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.



Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.



Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.



Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusu ve atama yapılacak alanlar ile kontenjan listesi için tıklayınız.