MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
Milli Savunma Bakanlığı, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih süresini 21 Nisan 2025'e kadar uzattığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 19:06, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 19:07
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemlerinin 21 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri (2025-MSÜ) 21 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Tercih işlemleri 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapılacaktır." bilgisine yer verildi.