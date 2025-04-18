'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
Adalet Bakanlığı'nın '0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin ilk sayısı yayımlandı. Bültende, kadastro mahkemelerinde dönüşüm süreci detaylandırılıyor. Bakan Yılmaz TUNÇ'un vizyon yazıları ve uygulama örnekleri yer alıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 19:24, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 19:25
Adalet Bakanlığının adli teşkilat perspektifinden hazırladığı dönemsel yayını "0" Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin Nisan 2025 tarihli ilk sayısı yayımlandı.
Dijital Bültenin İçeriği ve Amacı
Personel Genel Müdürlüğü Adli Teşkilat Bürosu tarafından dört ayda bir yayımlanmak üzere hazırlanan bu dijital bülten; Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ'un tensip ve talimatlarıyla uzun yıllardır çözülemeyen kadastro davalarını sona erdirmeye yönelik başlattığı "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefinin sahadaki yansımalarını içeriyor.
İlk Sayının İçeriği
İlk sayısında, Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ'un "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine ilişkin vizyon yazılarına yer verilen bülten, kadastro mahkemelerinde yaşanan dönüşüm sürecini hem verilerle hem de uygulama örnekleriyle detaylandırıyor.Dijital yayına erişim sağlamak için tıklayınız...