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Gülüş Tasarımı ile Yeni Bir Gülümsemeye Kavuşun



Estetik diş hekimliğinde öne çıkan uygulamalardan biri olan gülüş tasarımı, kişiye özel planlama ile ideal bir gülümseme elde etmeyi hedefliyor. Özellikle Hollywood Smile trendinin etkisiyle, doğal ve estetik bir görünüm isteyen bireylerin ilk tercihi haline geliyor.



Dijital Gülüş Tasarımı ile Tedavi Öncesi Planlama



Dijital gülüş tasarımı, tedavi sürecine geçmeden önce bireyin ağız yapısına uygun en ideal gülüş formunun dijital ortamda modellenmesini sağlıyor.



En Sık Tercih Edilen Gülüş Tasarımı Uygulamaları



Veneer şeklinde diş kaplama

Zirkonyum kaplama

Emax diş kaplama

Porselen lamina

Daha ekonomik seçenek arayan hastalar için ise kompozit bonding uygulamaları tercih edilebiliyor.



Diş Beyazlatma ve Diş Eti Estetiği: Gülüşün Tamamlayıcıları



Gülüş estetiğinde sadece dişler değil, diş etleri de önemli rol oynuyor. Bu kapsamda diş eti estetiği ve diş beyazlatma uygulamaları da tedaviye entegre ediliyor. Gummy smile olarak bilinen, diş etlerinin normalden fazla göründüğü durumlarda ise özel tedavi planları ile dengeli bir gülümseme elde ediliyor.



Diş Kesimi Olmadan Gülüş Tasarımı Mümkün mü?



Gülüş tasarımı sürecinde hastaların en sık sorduğu sorulardan biri de diş kesiminin gerekip gerekmediğidir. Diş kesmeden yapılan lamina uygulamaları bazı sınırlı durumlar için uygundur. Ancak modern teknolojiler sayesinde dental mikroskop yardımıyla minimal invaziv işlemler gerçekleştirilmekte, hastalar bu süreçte rahatsızlık yaşamamaktadır.



Gülüş Tasarımı Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?



Gülüş tasarımı fiyatları; kullanılan malzemeye, uygulanacak yönteme ve kişinin ağız yapısına göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle her hasta için bireysel planlama yapılmakta ve maliyet buna göre belirlenmektedir.



Tedavi Sonrası: Gülüşteki Fark Gözle Görülüyor



Tedavi tamamlandığında gülüş tasarımı öncesi ve sonrası farkı oldukça belirgin hale geliyor. Daha simetrik, beyaz ve sağlıklı bir gülümseme, kişinin hem estetik görünümünü hem de özgüvenini artırıyor.

Diş hekimi Zekeriya Taşdemir liderliğinde gerçekleştirilen bu kişiye özel tedavi planları ile siz de hayalinizdeki gülümsemeye kavuşabilirsiniz.