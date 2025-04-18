Aydın'da Lisede Taciz İddiası: Öğretmen Tutuklandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, öğrencilerin şikayeti üzerine taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 19:36, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 19:35
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir lisede görev yapan öğretmen A.A., öğrencilerin şikayeti üzerine "taciz" iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Öğrencilerin Şikayeti Üzerine Olay Ortaya Çıktı
Olay, geçtiğimiz günlerde bazı öğrencilerin durumu ailelerine ve okul yönetimine bildirmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğretmen, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bozdoğan Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.A. Nazilli Cezaevi'ne gönderildi.
Soruşturma Süreci Devam Ediyor
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.