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Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı Nasıl Oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri bu hafta değer kaybederken, dolar ve avroda artış gözlemlendi. Altın fiyatları da yükselişte.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 20:57, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 20:58
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Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı Nasıl Oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,68 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,30, avro/TL yüzde 0,86, altının gram fiyatı ise yüzde 2,73 artış kaydetti.BIST 100 endeksi, en düşük 9.245,26 puanı ve en yüksek 9.492,29 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,68 altında 9.317,24 puandan tamamladı.

Altın Fiyatlarındaki Artış

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artışla 4 bin 68 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,70 yükselişle 27 bin 506 liraya çıktı.Geçen hafta sonu 6 bin 633 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,74 artarak 6 bin 815 liraya yükseldi.

Kur Değişimleri

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 38,1770 liraya, avro yüzde 0,86 artışla 43,6300 liraya çıktı.

Fonların Performansı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,12, emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı.

  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 6,11 ile kıymetli madenler fonları oldu.


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