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Adliyeye sevk edilirken 'Düğün alayı mı var' demişlerdi, 3'ü tutuklandı

Gazipaşa'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma ve kurşunlama olayları kapsamında gözaltına ve bugün adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3 tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri adliyeye sevk edilirken, kendilerini çeken gazetecileri görünce, "Düğün alayı mı var" demişti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 21:40, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 21:41
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Adliyeye sevk edilirken 'Düğün alayı mı var' demişlerdi, 3'ü tutuklandı

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma ve kurşunlama olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.K., E.K., A.B., H.K., H.İ.D., M.S.K. ve Y.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.K., E.K. ve A.B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.K., H.İ.D., M.S.K. ve Y.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden biri adliyeye sevk edilirken, kendilerini çeken gazetecilere, "Düğün alayı mı var" demişti.

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