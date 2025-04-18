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Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder'e hastanede ziyaret

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırılmasının ardından, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini sunmak için hastaneye geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 22:33, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 22:35
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Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder'e hastanede ziyaret

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gece Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini sunmak için TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hastaneye geldi.

Bizi Güçlü Kılan Benzerliklerimiz, Birlikteliğimiz

Ziyareti sonrasında açıklama yapan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Valimiz konuyu çok yakından takip ediyor. Doktorlarımız, hastanemiz yakından ilgileniyorlar. Gereken her şey yapılıyor zaten. Tabii ki buradaki birlik, beraberlik, dayanışma ruhu son derece önemli aslında. Biz burada şunu görüyoruz, Sırrı Süreyya Önder'in şahsında aslında Türkiye'de bir birlik ve beraberlik ve dayanışmanın örneğini görüyoruz. Farklılıklardan ziyade bizi güçlü kılan benzerliklerimiz, birlikteliğimiz. Dolayısıyla bu anlamda da çok büyük bir anlam ifade ediyor aslında bu çerçevede. Türkiye'de biz, kim bize ne yapmak isterse istesin, Türkiye'ye dönük planlar ne olursa olsun, Türk milletinin en büyük özelliği birliğini, beraberliğini, dayanışmasını hiçbir zaman, hiçbir şekilde bozmayacaktır. Güçlenerek de devam edecektir. İnşallah bu anlamda da zaten 'Terörsüz Türkiye' diye başlayan bu çalışmalar inanıyoruz ki sonuca ulaşacaktır. Bütün arzumuz da bu yönde. Zaten bütün milletimizin de, tüm taraflarında, Sırrı Süreyya Bey'in şahsında bütünleşen bu yakın ilginin yine bir başka yansıması da aslında 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına bir an önce sonlanmasıyla ilgili arzunun beklentinin bir göstergesidir. Yani milletimiz artık 'Yeter' diyor. Devletimiz artık aynı şekilde 'Yeter' diyor. Bir ve beraber olma dönemi, iç çepeyi güçlendirme dönemi. Dolayısıyla bu sorunları arkamızda bırakıp artık bir ve beraber olarak ileriye bakmamız lazım. İleriye yürümemiz lazım. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. Ümit ediyoruz ki Sırrı Süreyya Bey de bir an önce sağlığına bir an önce tekrar kavuşur. Kaldığı yerden tüm çalışmalarına devam eder inşallah" dedi.

Kendisini Bütün Her Kesimden İnsana Sevdirmiş Bir İnsan

Ziyareti sonrasında açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Burada malumunuz olduğu üzere Sırrı Süreyya Önder Bey'in rahatsızlığı dolayısıyla kendisine bir ziyaret gerçekleştirdik. Öncelikle kendisine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını ve yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalışmayı ümit ediyoruz. Cenab-ı Allah acil şifalar versin. Daha önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakıran Beyefendi'yi arayarak geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Ancak bugün de kendisini hastanede bizzat ziyaret etmek istedik ve bu ziyareti gerçekleştirdik. Tabii ki kendisi vatanını, milletini, bayrağını seven bir kimseydi. Bir dava adamı, davası uğrunda fedakarlıkta bulunmuş, bedel ödemiş insan. Ve aynı zamanda sevecen kişiliğiyle, samimiyetiyle, güler yüzüğüyle, huyuyla, ahlakıyla kendisini bütün her kesimden insana, siyasi görüşü farklı olsa da sevdirmiş bir insan. Dolayısıyla gerçekten de değerli bir şahsiyet. Bu nedenle bizler de bu rahatsızlığını duyduğumuzda, bu özelliklerini bildiğimiz için gerçekten de büyük üzüntü yaşadık. Kendisinin biraz önce de söylediğim gibi bir an önce şifasına kavuşmasını, tekrardan meclisteki çalışmalarına, siyasi çalışmalarına dönmesi için dua ediyoruz. Ve bir kez daha bütün aile, efradına, sevenlerine ve tabii ki parti camiasına, siyasette yol yürüdüğü arkadaşlarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. dedi.

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